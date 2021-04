Les nombreuses campagnes organisées par la sécurité routière (police, gendarmerie, Cnpsr, associations) n'ont que peu d'effets et les automobilistes imprudents continuent d'allonger la liste des accidents de la circulation. Ainsi, lundi soir, à Constantine, pressés par l'approche du f'tour, trois jeunes gens à bord d'un véhicule de tourisme en ont perdu le contrôle. Le parapet défoncé, la voiture est tombée 30 mètres plus bas, s'écrasant devant le mausolée du saint patron de la ville. À croire que les barrières de sécurité ne constituent guère un avertissement suffisant, car les victimes ont échappé à une mort probable, mais vont devoir gérer de graves blessures engendrées par l'excès de vitesse et le manque de prudence auxquels appellent sans arrêt les services concernés.