La wilaya de Constantine abritera deux Salons internationaux de «l'agriculture et du matériel agricole» et des «industries agroalimentaires et d'emballage» du 26 au 29 octobre prochains prévus à la salle de spectacle Ahmed-Bey. Près de 200 entreprises nationales et étrangères, représentant 20 pays européens, africains et asiatiques, sont attendues à ces deux salons. Le choix de la capitale de l'Est algérien pour abriter les deux salons est dû aux grandes qualifications dont dispose cette région et la complémentarité stratégique entre les secteurs concernés, ce qui permettra de donner une impulsion certaine à l'investissement et au partenariat productif entre les exposants. Il sera question de la céréaliculture, de l'élevage du bétail, de la production animale, de volaille et de lait, ainsi que de la plantation d'arbres fruitiers, santé animale et végétale et autres branches du secteur. La présence de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur et les Douanes algériennes sera mise à profit par les opérateurs économiques.