Le ministère espagnol de la Santé a annoncé hier que 510 personnes sont mortes de causes liées à la chaleur au cours de la première semaine d'une canicule, la température ayant atteint 45 degrés Celcius dans certaines parties du pays. Ce bilan a été compilé entre les 10 et 16 juillet par l'Institut de santé Carlos III (ISCIII), qui relève du ministère. Samedi a été le jour le plus meurtrier jusqu'à présent, avec 150 victimes. Selon le système de surveillance de la mortalité quotidienne de l'ISCIII, le nombre de décès liés à la chaleur a nettement augmenté au fur et à mesure que la vague de chaleur a pris de l'ampleur. Le bilan pourrait s'alourdir davantage lorsque les nouvelles statistiques seront publiées. La chaleur affecte, notamment les personnes âgées, 321 des 510 victimes étant âgées de 85 ans et plus, 121 se trouvant entre 75 et 84 ans et 44 autres entre 65 et 74 ans. Cependant, les décès ont également été signalés parmi la population plus jeune, dont deux employés municipaux à Madrid, ainsi qu'un pompier et un berger. Les deux dernières victimes ont péri dans des feux de forêts qui ravagent l'Espagne et d'autres régions du sud de l'Europe.