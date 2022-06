Une usine de fabrication de panneaux solaires d'une capacité de production journalière de 2.400 unités équivalant à 180 mégawatts (MW) par an est entrée, mardi dernier, en exploitation dans la wilaya d'Ouargla. Ce projet, premier du genre à l'échelle nationale et fruit d'un investissement privé, a été réalisé à la faveur d'un financement mixte (apport personnel+crédit bancaire), estimé à 1,7 milliard de dinars. Couvrant une superficie totale de 9.200 m2 au niveau de la zone d'activités (chef-lieu de wilaya), cette nouvelle usine, dotée d'équipements ultra sophistiqués, a pour objectifs de contribuer au projet national portant sur la réalisation de stations d'énergie photovoltaïque de 1.000 MW, dit «Solar 1.000 MW», d'augmenter sa capacité de production et d'aller vers l'exportation, a affirmé le propriétaire de cet investissement, Zergoune Rahmoun, en marge de la cérémonie de mise en exploitation de cette structure.