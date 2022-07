Les trois soeurs triplées Nourhan, Nada et Noha Belabbès, qui sont identiques et indiscernables, avec les mêmes traits, les mêmes vêtements et le même ton de voix, ont obtenu leur baccalauréat avec la mention très bien, dans la branche des sciences naturelles et de la vie, à Draria, à l'ouest de la capitale Alger. «Trois égale une», les trois soeurs triplées qui ont relevé le défi. Bravo à toutes les trois!