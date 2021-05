L'Algérie prendra part aux travaux de la 109ème session de l'Organisation internationale du travail (OIT) qui se tiendra du 3 au 19 juin prochain par visioconférence, a indiqué le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale dans un communiqué. Seront présents à cette conférence internationale des représentants des gouvernements, des employeurs et des employés de 187 pays membres de l'Organisation, qui débattront de plusieurs questions d'ordre technique, notamment celles liées aux incidences de la Covid-19 sur le monde du travail et l'exécution de la stratégie de relance du travail décent. En préparation de la participation de l'Algérie aux travaux de cette session, le ministre du Travail, El Hachemi Djaâboub a présidé au siège de son département une réunion de coordination tripartite (gouvernement-syndicat-

patronat) en vue de consolider la concertation, la coordination et l'unification des vues. Ont assisté à cette rencontre, le SG de l'Ugta, la présidente de la Cgea, en présence des représentants du Snapap, de l'Ugea, de la CAP et de la Confédération générale du patronat du Btph. Lors de son intervention, le ministre a fait savoir que «l'Algérie figure, pour la première fois depuis 2017, parmi la liste préliminaire des pays concernés par la reddition des comptes de la part de la Commission de l'application des normes».