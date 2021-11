Une stèle commémorative en hommage aux martyrs de l'Etat algérien a été inaugurée, jeudi, dans la ville de Jénine en Cisjordanie, a indiqué le quotidien palestinien El Hayat El Jadida. La cérémonie d'inauguration a été marquée par la présence du gouverneur de la ville de Jénine en Cisjordanie, Akram Radjoub, du membre du Comité central du Mouvement de Libération nationale «Fatah», Abbas Zaki, du président de l'Autorité de l'environnement, Djamil Moutaouar et du président de la commune de Burquin, Mohamed Sabah, et autres personnalités. À cette occasion, les présents ont rendu hommage à l'Etat algérien et salué les sacrifices des chouhada, tombés au champ d'honneur en Palestine en 1936 et 1948. Ils ont salué en outre le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne. De son côté, le président de la commune de Burquin, Mohamed Sabah a souligné que cette stèle commémorative se voulait «un signe de reconnaissance envers l'Algérie pour ses positions honorables à l'égard du peuple palestinien».