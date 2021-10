Pas de pomme pour logo, mais une tomate. N'empêche qu'en seulement 8 ans, la société jordanienne Tamatem a déjà croqué une bonne part de marché dans le secteur lucratif des jeux, en arabe, sur smartphone. «Il y a 400 millions d'utilisateurs arabes de téléphones portables, et pourtant moins de 1% du contenu sur Internet est en arabe», observe Hussam Hammo, fondateur et directeur de Tamatem. Fondée en 2013, Tamatem - tomate en arabe - a été la première entreprise arabe à obtenir des investissements de la part du programme «500 Start-up», basé dans la Silicon Valley, en Californie. Depuis, la compagnie s'est étoffée avec 80 salariés qui traduisent en arabe des jeux sur téléphone portable et adaptent aussi leur contenu à la culture de la région. Avec des bureaux à Amman, mais aussi aux Emirats arabes unis et en Arabie saoudite, Tamatem a sorti plus de 50 jeux qui ont été téléchargés plus de 100 millions de fois.