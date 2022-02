La célébration de la Journée internationale de la langue maternelle et la semaine des langues africaines donnera lieu cette année (21-24 février), au chef-lieu de commune d'Igli (wilaya de Béni Abbès), à plusieurs manifestations académiques, culturelles et artistiques, à l'initiative du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA). À l'occasion, il est prévu une intervention en visioconférence du docteur. Lang Fafa Dampha, secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues africaines (Aacaln), et ce, comme contribution de cette institution africaine à la semaine des langues africaines. Il est prévu le lancement le 24 février courant à travers le pays, d'une campagne d'information sur les langues africaines par le HCA, l'un des partenaires de cette Académie africaine qui est une institution spécialisée de l'Union africaine, créée en 2001 et dont les objectifs fondamentaux sont la promotion des langues en Afrique, la promotion des langues transfrontalières et la promotion des langues transfrontalières véhiculaires.