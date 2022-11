Engagés dans une même démarche de gestion durable et responsable des déchets, Général Emballage et Lafarge Algérie viennent d'acter, hier, leur partenariat avec la signature d'une convention destinée à assurer le recyclage des déchets papier.

Contribuant ainsi à une économie circulaire, une préservation des ressources naturelles, en accord avec leurs valeurs environnementales et sociétales. Ce partenariat permet plus concrètement à Général Emballage de récupérer tous les déchets issus du processus de fabrication de sacs en papier Kraft pour un usage industriel, au niveau de l'unité Lafarge Sacs (Bordj Bou Arréridj), pour les utiliser dans de nouveaux cycles de production.

Grâce à cette démarche écoresponsable, la consommation des ressources naturelles pour la production de papier carton chez Général Emballage sera réduite, car le recyclage d'une tonne de carton permet d'éviter la «consommation» de 2,5 tonnes de bois, de 50 m3 d'eau et de 13 MWh d'énergie, et le rejet de 2,5 tonnes de CO2.