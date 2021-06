Le ministère de l'Industrie organisera, demain, une rencontre sur l'économie circulaire intitulée «l'économie circulaire, comme levier de relance de l'Industrie nationale», permettant d'établir les bases d'une feuille de route «réaliste», à court et moyen terme, dans ce domaine. Organisée au siège du ministère de l'Industrie, cette rencontre qui sera présidée par le ministre de l'Industrie, Mohamed Bacha, et animée par des experts de «haut niveau», verra la participation des institutions et organismes nationaux concernés et d'industriels activant dans les filières à forts impacts environnementaux et économiques. Il s'agit de faire prendre conscience aux opérateurs économiques de «l'urgence» de sortir des schémas managériaux forts consommateurs de ressources (importées pour une grande partie) et de créer de nouvelles sources de compétitivité, par la réutilisation des rejets et des déchets et de leur traitement. En somme, produire mieux et plus avec moins. Pour l'industrie, c'est maintenant ou jamais!