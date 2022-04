Le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) organise en juillet prochain à Oran, une rencontre nationale scientifique intitulée ««L'Algérie: société, nation et nomination» à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la double fête de l'Indépendance et de la Jeunesse et de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022, a annoncé son secrétaire général, Si El Hachemi Assad. Selon le locuteur, le congrès scientifique vise à «mettre en évidence les référentiels identitaires et de connaissances, à travers des outils structurants transmis par des systèmes de noms des notables algériens». La rencontre sera supervisée par un conseil scientifique dirigé par le professeur Benramdane Farid et comprenant un groupe d'experts dans le domaine onomastique concernant les notables, des patronymes, des tribus et d'autres questions liées au domaine académique de cette spécialisation à part entière. Dans le même contexte, il a annoncé qu'avec l'accompagnement du Commissariat, une association scientifique algérienne a été créée sous le nom de ´´la Société savante algérienne de l'onomastique´´, récemment agréée et qui est la première du genre à l'échelle arabe et africain´´.