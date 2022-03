Cela fait des mois et des mois que des mesures sont prises au plus haut niveau de l'Etat pour lever les contraintes et en finir avec les entraves qui freinent les investissements dans les quatre coins du pays. Mais il existe toujours des poches de résistance, plus ou moins inexpliquées. C'est ainsi que, dans la daïra d'El Khroub, wilaya de Constantine, un projet de promotion immobilière ne parvient pas à émerger des tiroirs des autorités compétentes, malgré les efforts des promoteurs qui insistent sur le caractère modeste mais utile de l'opération et s'étonnent des difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis presque deux ans, malgré les nombreuses promesses et les assurances qui leur ont été données et qui leur sont réitérées à chacune de leurs démarches. Il semble que les arguments des autorités locales consistent à «attendre que des instructions écrites» leur soient adressées par la tutelle gouvernementale.