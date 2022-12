Une quantité estimée à plus de 1,355 million de quintaux de pommes est produite dans la wilaya de Batna, au titre de la saison 2022, ont indiqué les services agricoles de la wilaya. La campagne 2021/2022 s'est déroulée dans les meilleures conditions et s'est distinguée par une excellente production en quantité et en qualité. La DSA a souligné que la superficie exploitée a atteint une 5305 ha, répartis sur plusieurs communes, dont 170 ha nouvellement entrés en production. La plantation de pommiers dans la wilaya de Batna a connu ces dernières années, une extension touchant de nouvelles exploitations implantées, notamment dans les zones de Taxlent, Merouna (ouest de Batna) et Aïn Touta (sud de Batna). Une extension des vergers de pommiers de 25 ha est attendue prochainement, dans le cadre de la relance de l'ancien programme des périmètres de concession qui vont bénéficier de la réalisation de neuf forages d'irrigation, et ce dans le but de renforcer la filière locale de la pomme. Le rendement moyen par hectare a atteint 322 quintaux, et des efforts supplémentaires seront consentis pour la promotion de l'arboriculture dans la wilaya, aussi bien en matière d'extension des surfaces exploitées que de la formation des agriculteurs afin d'améliorer la qualité et la quantité de la production.