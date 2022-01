Pour cette coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 reportée d’une année, les 24 équipes engagées, dont celle de l’Algérie, se partageront un cash prize total plus élevé que celui prévu lors de l’édition précédente. Le barème, fixé par la CAF, sera réparti en fonction du résultat obtenu. Sacrés champions d’Afrique au Caire, en Égypte, en 2019, Riyad Mahrez et compagnie remettront bientôt leur titre en jeu lors des phases finales, programmées en terre camerounaise, du 9 janvier au 6 février. En cas de victoire en finale de cette CAN 2021, l’équipe d’Algérie de football soulèvera un trophée de 3kg, brodera une troisième étoile sur son maillot. En outre, la Confédération africaine de football a promis un joli chèque au vainqueur final. Le vainqueur se verra remettre 5 millions de dollars (soit 4,5 millions d’euros). C’est davantage qu’en 2019 lorsque les Fennecs avaient touché 3,96 millions d’euros. De quoi pimenter encore l’édition camerounaise.