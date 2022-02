L'Algérie veut ouvrir le secteur des transports aérien et maritime aux investisseurs privés. Après la création de la première compagnie aérienne privée, une entreprise de transports de voyageurs par voie maritime verra prochainement le jour. C'est ce qu'a annoncé, samedi 29 janvier 2022, le député de l'émigration Abdelouahab Yagoubi, cité par les sites électroniques. Ce dernier a même affirmé que la compagnie en question aurait obtenu son agrément et qu'elle assurera les dessertes entre Béjaïa et le port français de Sète. Il y a lieu de rappeler que l'Algérie a décidé d'ouvrir le transport international de voyageurs au privé. Plusieurs dossiers d'investissement portant création des compagnies de transport aérien et maritime ont été déposés au niveau des services concernés dont neuf ont obtenu un accord de principe. Lors du Conseil des ministres tenu dimanche dernier, le président a exigé l'accélération de la cadence concernant ce dossier.