La plateforme électronique dédiée aux doléances des citoyens, qui sera mise à la disposition des services du médiateur de la République, sera lancée dans un mois, a indiqué le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid. Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de clôture du Concours national de conception de cette plateforme, qui s'est déroulée en présence du médiateur de la République, Brahim Merad et de membres du gouvernement, le ministre délégué a révélé que la start-up Djit-Innovations, lauréate du concours fin mars dernier, est chargée de la réalisation de cette plateforme, après avoir été choisie parmi six start-up ayant pris part aux sélections finales de ce concours pour lequel près d'une soixantaine de start-up se sont présentées. Dans ce sillage, Brahim Merad a précisé que cette plateforme, qui permettra de recevoir et de traiter les préoccupations et les doléances des citoyens, se veut «un outil d'interaction directe» entre le citoyen et la médiation de la République.