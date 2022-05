Un accord-cadre tripartite a été signé, avant-hier, à Dakar, entre Hydrapharm, PlanetPharma et Biogalenic pour la mise en place d'une plateforme dédiée à l'export à destination de 23 pays du continent. L'accord a été conclu en présence du ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal et du ministre algérien de l'Industrie pharmaceutique. Ainsi, un exportateur, un distributeur et un fabricant de médicaments s'associent pour concrétiser les opérations d'exportation au profit des opérateurs algériens et autres. Biogalenic est, de ce fait, le premier laboratoire à adhérer à cette plateforme avec une large gamme de 125 produits dans 12 aires thérapeutiques. Le groupe Hydrapharm ambitionne d'accompagner l'ensemble des acteurs du pharma intéressés par l'export. Leader de la distribution pharmaceutique en Algérie, depuis 1995, il offre aujourd'hui à ses partenaires une plateforme de services intégrés. Une opération en partenariat avec PlanetPharma du groupe Ubipharm. Cette annonce intervient en marge d'El Djazaïr Healthcare, Salon spécifique de l'industrie pharmaceutique algérienne organisé à la capitale sénégalaise, du 17 au 19 mai 2022. 70 exposants prennent part à cette manifestation à Dakar, la première du genre. 45 conférences et ateliers sur les enjeux actuels de l'industrie Pharma sont prévus, durant ces trois jours.