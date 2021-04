Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé, à Alger, que la plateforme numérique algérienne «Miqraa», lancée officiellement, «cible particulièrement la communauté algérienne établie à l'étranger ainsi que les frères issus des pays du Sahel et de l'Afrique qui désirent apprendre le Coran». Le ministre a également fait savoir que la plateforme «Miqraa a été conçue, dans une première étape, suite à la fermeture des mosquées et des écoles coraniques dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus» ajoutant qu' «en dépit de la gravité de la pandémie, des projets scientifiques, cognitifs et de services ont été réalisés l'année dernière et jusqu'à présent dont la Miqraa».«L'encadrement de cette plateforme est assuré par plus de 120 membres de l'instance de la récitation supervisant la Miqraa qui a attiré entre 60.000 et 65.000 personnes désirant apprendre le Coran dans 15 pays européens et africains, ce qui témoigne de la réussite de ce projet visant l'enseignement du Coran en attendant l'annonce du lancement d'une application mobile complétant cette plateforme.