L'Office national des concours et examens (Once) a indiqué, dans une publication, que les titulaires du baccalauréat entre les années 1963 et 2005 peuvent introduire une demande de retrait du diplôme final, via un site dédié à cet effet. Pour ce faire, les concernés doivent renseigner le formulaire, en fonction des données disponibles sur l'attestation provisoire de succès (date de la session, filière, nom et prénom,...), puis imprimer le récépissé en vue de le présenter lors du retrait. Le retrait du diplôme final du baccalauréat se fera par le concerné en personne ou par procuration légalisée. «Un seul exemplaire» du diplôme final du baccalauréat sera remis, précise l'Once. Le site susmentionné est ouvert tout au long de l'année et tous les jours. Néanmoins, à partir de la date du 10 mai, le concerné ne peut retirer son diplôme qu'après le 15 juillet. En cas d'erreur constatée sur le diplôme final, le concerné doit se rapprocher de l'antenne Once la plus proche, sur les neuf réparties à travers le territoire national.