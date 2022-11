La direction générale de la Protection civile (Dgpc) compte lancer une plate-forme numérique pour le suivi et la gestion des catastrophes causées par les intempéries, a indiqué, à Tiaret, le chef de la cellule d'informatique à la direction générale, le commandant Abderrahmane Aïssi. Selon le même responsable, cette nouvelle plateforme a été testée au niveau de la wilaya d'Oum El Bouaghi et se trouve actuellement au stade d'évaluation avant sa prochaine généralisation.

En outre, des travaux sont actuellement en cours avec quatre plates-formes numériques ayant prouvé leur efficacité sur le terrain et qu'elles sont au stade de développement continu à travers des rencontres périodiques entre les cadres du secteur à différents niveaux. Il s'agit de la plateforme «Ayn» d'intervention ordinaire pour aider les citoyens, de la plateforme de lutte contre les feux de forêts, celle dédiée aux accidents liés à la saison estivale et enfin la quatrième pour la gestion des moyens opérationnels.