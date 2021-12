Le président de l'Organe de prévention et de lutte contre la corruption (Onplc), Tarek Kour, a fait état de la réception d'une nouvelle plateforme numérique de déclaration électronique du patrimoine des agents publics concernés par cette mesure. Cette plateforme numérique s'inscrit dans le cadre des démarches visant à consacrer le principe de transparence. Son instance attend la promulgation du cadre juridique relatif à cette plateforme pour la lancer. La plateforme permettra de recevoir les déclarations de patrimoine des agents publics concernés par cette mesure, en ce sens qu'il s'agira d'assurer «la liaison entre les différentes administrations et instances, à l'instar des instances des domaines et des services du registre du commerce».