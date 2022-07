Une plateforme électronique de publications universitaires pédagogiques et scientifiques, dans différentes spécialités et filières, a été lancée par l'université Ali Lounici de Blida. Cette plateforme numérique englobera, dans une première étape, 71 publications relevant des facultés des sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion, des sciences humaines et sociales, de droit et des sciences politiques, et des lettres et langues. L'initiative vise la valorisation des cours, conférences et autres travaux dirigé présentés au niveau de l'université, tout en faisant la promotion du système d'enseignement intégré, associant l'enseignement en présentiel avec l'enseignement à distance, adopté précédemment au sein de cette université, en application des instructions du ministère de tutelle. Un guide méthodologique et pédagogique pour l'élaboration des publications universitaires pédagogiques et scientifiques a été mis en place pour conférer un caractère organisationnel et méthodologique à cette opération, première du genre au niveau national.