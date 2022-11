Liza Taqvaylith, une jeune pilote algérienne, activant au sein de la compagnie aérienne britannique, British Airways, mêle la passion et le travail. Sur la plateforme Tiktok, Liza Taqvaylith a dédié son contenu à sa passion, l'aviation et le pilotage. Une passion qui fait le buzz à la faveur de plusieurs vidéos dans lesquelles elle illustre son quotidien dans les airs. Au-delà de l'amour qu'elle porte pour l'Algérie et la Kabylie, ce qui semble le plus fasciner les internautes, ce sont les séquences où elle expose les vues époustouflantes qu'elle prend en photos depuis le cockpit, avec fond de musiques kabyles. Il s'agit là d'une information que relaie le site d'informations et de conseils sur le tourisme, Destinations Med. La TikTokeuse se complaît alors à faire découvrir à ses abonnés son métier de pilote à travers des vidéos. Il est à noter que les vidéos de la susdite commandante de bord comptabilisent environ 500.000 vues. C'est une première en Algérie de voir une femme pilote s'exposer au niveau de cet univers des réseaux sociaux.