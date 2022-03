Le secrétaire général du parti du Front de Libération nationale, Abou El-Fadhl Baâdji, a adressé une instruction aux responsables des kasmate du parti. Cette instruction organisationnelle fixe les conditions de mise en conformité avec les règlements intérieurs du parti. Cette instruction souligne qu'il est inconcevable qu'une kasma ne renferme pas, au moins, 100 adhérents et ne dispose pas de sa propre page Facebook. De ce fait, toute kasma ne répondant pas à ces critères, conformément à l'article 55 du règlement intérieur, ne pourra prétendre à l'élection d'un secrétaire, ni à un bureau, encore moins à une représentativité lors du congrès. Dans la foulée, le secrétaire général du parti a appelé à accélérer l'opération d'adhésion et réengagement sur une plus large échelle, à compter d'hier, et de distribuer les cartes d'adhésion 2022, tout en assurant une permanence au niveau des sièges pour permettre à ceux souhaitant s'impliquer pour obtenir des cartes.