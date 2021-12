Une oeuvre de street-art hommage aux victimes algériennes du massacre du 17 octobre 1961, quand plusieurs dizaines de manifestants pour l'indépendance furent tués et jetés dans la Seine, a été dégradée en région parisienne, a déploré samedi son auteur. Il y a deux mois, à l'occasion des 60 ans du massacre de manifestants algériens sous l'autorité du préfet de police de Paris de l'époque Maurice Papon, C215, de son vrai nom Christian Guémy, avait peint au pochoir sur un mur de garage d'Ivry un portrait d'une des victimes de cette répression, Ahmad Khalfi, avec l'inscription «Jeté dans la Seine le 17/10/1961». Or, cette inscription a été effacée au burin et le portrait aspergé de taches rouges couleur sang, comme le montre une photo publiée samedi par l'artiste sur les réseaux sociaux. Un pénis a également été gravé sur l'oeuvre. Des dégradations immédiatement condamnées par la mairie de cette commune de la proche banlieue sud-est de la capitale française.