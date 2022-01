Le ministère de l'Éducation nationale a donné d'importantes consignes à l'Office national des examens et concours (Onec Dz), quant à l'élaboration des sujets de l'examen final du bac 2022. Pour la prochaine session, la conception des sujets ne rassemblera pas à ses précédentes. Le ministère a exigé, en effet, l'adoption de nouvelles mesures pédagogiques. Ces nouvelles mesures concernent, particulièrement, la matière de la philosophie. La tutelle a ordonné de revoir la méthodologie de présentation du sujet de cette matière. Il a été décidé, effectivement, d'expliciter aux candidats la méthode de traitement du sujet. Cette méthode concerne trois filières. À savoir les langues étrangères, les sciences expérimentales et les mathématiques. Cette initiative du ministère intervient dans le but d'accroître les chances de réussite des candidats du bac 2022 en Algérie. Et optimiser, ainsi, le rendement du secteur de l'éducation dans notre pays.