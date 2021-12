Le directeur général des enseignements et de la formation supérieure au ministère de l'Enseignement supérieur, Boualem Saïdani, a révélé que l'organisation de l'ensemble du système universitaire sera revue. Intervenant à la radio chaine 1, Boualem Saïdani a déclaré que «l'idée de la recherche scientifique appliquée doit être directement incluse dans des sujets d'intérêt pour les institutions économiques du pays, avec une gouvernance rationnelle et un nouveau look qui prend en compte les normes internationales dans tous les domaines.» S'agissant de la nouvelle loi d'orientation, le même intervenant a expliqué qu' elle repose sur l'ouverture de l'université sur son environnement économique et social, notamment international, qui est un enjeu important au regard de l'économie du pays. En réponse à une question sur la reconsidération des disciplines, Boualem Saïdani a expliqué que la révision de la carte de formation universitaire prend en compte la création d'un équilibre entre les disciplines technologiques et scientifiques et les disciplines des sciences humaines et sociales.