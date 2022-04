Afin de relancer le secteur des wakfs et contribuer au soutien de l'économie nationale, une loi révisant la loi sur l'investissement des biens wakfs est en cours de préparation, a précisé le ministre lors d'une séance plénière du Conseil de la nation consacrée aux questions orales. Le ministre a, en outre, indiqué que «le nombre des biens inventoriés, recensés et étiquetés a atteint 12.274 biens wakfs entre logements, locaux commerciaux et professionnels et terrains agricoles et urbains». Quant à l'actualisation des prix de location des biens wakfs, sachant que ces biens étaient cédés à une certaine époque au dinar symbolique, le ministre a affirmé que son département «avait recouru, en coordination avec les services du Domaine national et des experts fonciers, à la justice afin d'actualiser les prix, dont la valeur a été multipliée par 26 fois entre 1999 et 2021».