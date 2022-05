La nouvelle loi portant régime général des forêts sera «bientôt» sur la table du gouvernement, a fait savoir à Alger, le directeur général des forêts, Djamel Touahria. Invité de l'émission «Forum de la Radio» diffusée par la Chaîne 1 de la Radio algérienne, Djamel Touahria a précisé que ce projet de loi était actuellement au niveau du ministère de la Justice, en attendant sa présentation au gouvernement puis devant les deux chambres du Parlement.

Ce projet de loi comprend plusieurs mesures permettant de relancer ce secteur, notamment l'ouverture du champ d'investissement et l'imposition de sanctions sévères pour protéger ces espaces des agressions.

Le texte impliquera, également, les habitants des zones montagneuses et forestières en les incitant à investir et à contribuer au développement de ces régions, pour être des acteurs dans la protection des forêts.

Datant de 1984, la loi en vigueur n'est pas adaptée aux développements actuels et à l'impérieuse nécessité d'ouvrir le secteur aux

investissements.