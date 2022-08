Le village Ait Agad «Athagad» sis au pied du Djurdjura à la commune d'Ait Boumahdi, daïra des Ouacifs, wilaya de Tizi Ouzou, renfermant 600 habitants, vient d'inaugurer une nouvelle fontaine d'eau «Thala lawansar». Cette dernière a vu le jour grâce aux efforts consentis par les citoyens de ce petit beau village, qui ont l'habitude de mettre du coeur à l'ouvrage dans des moments difficiles et ce, grâce à la discipline léguée par les anciens et, également à l'esprit d'initiative et de solidarité inculqué dans les esprits des jeunes. En effet, les travaux de réalisation de ce projet sont quasiment pris en charge par l'ensemble des villageois qui ne cessent guère de mettre la main dans la pâte pour contribuer à l'embellissement du village, d'où résulte l'acheminement d'eau du fin fond de la montagne Djurdjura. «Thala lawansar», située au bord de la route boisée dans un endroit stratégique permettant aux passagers de profiter de l'air frais et du beau paysage plein de verdure donnant également sur la grande rivière qui traverse le village. Un endroit paradisiaque!