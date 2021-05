L'Association de protection et orientation du consommateur et son environnement (Apoce) prévoit une nouvelle envolée du prix du poulet dans les semaines à venir. Selon le président de cette association, Mustapha Zebdi, c'est la hausse substantielle du prix du poussin qui entraînera cette flambée d'ici un mois et demi. Dans un entretien accordé à Sabqpress, il a indiqué que le prix du poussin a dépassé récemment les 150 DA l'unité. Une hausse due, selon Mustapha Zebdi, à la grippe aviaire (H5N8) ayant récemment décimé des élevages entiers provoquant, par là même, la mort d'un grand nombre d'oeufs fécondés, ainsi qu'une pénurie d'oeufs fécondés, sans oublier les facteurs liés à la spéculation. Pour pallier ce problème, le président de l'Apoce Zebdi a appelé les autorités à intervenir pour fournir des poussins aux éleveurs afin de maintenirl'approvisionnement des marchés en viandes blanches.