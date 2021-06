Les opérateurs économiques algériens sont informés que le Bureau de représentation extérieure pour l'Asie (Snar) de la Banque africaine de développement (BAD), en coopération avec le Groupe des ambassadeurs africains ADC de Tokyo et en coorganisation de la Jetro, Jica, Pnud, et l'Onudi, organisent en ligne du 29 juin au 1er juillet 2021 et du 6 au 8 juillet 2021 le «Troisième forum des affaires Japon - Afrique «Jabf 2021», sous le thème «Façonner une nouvelle Afrique à l'ère de la Covid-19». Il est à noter que des sessions B TO B sont prévues en marge de ce forum durant 3 semaines du 29 juin au 16 juillet 2021, via une plate-forme en ligne, qui leur permettra de mener directement des réunions d'affaires et de réseautage. Environ 200 réunions entre les entreprises africaines et japonaises devraient fournir une plate-forme pour des partenariats commerciaux potentiels où les entreprises et les start-up désirant participer devront s'inscrire avant le 14 juin 2021.