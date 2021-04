Le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a fait part, hier, de la préparation d'un projet de mosquée verte, qui utilise les énergies renouvelables, dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, dans la capitale. Au cours d'une activité ministérielle conjointe avec le ministère des Affaires religieuses sur la rationalisation de la consommation d'énergie dans les écoles coraniques, Chitour a déclaré que les mosquées vertes seraient réparties dans tout le pays. Dans ce contexte, l'orateur a appelé à l'utilisation rationnelle de l'énergie, à sa rationalisation et à une économie dans sa consommation. En outre, une opération de promotion de l'éclairage LED au niveau des mosquées et des écoles coraniques a été lancée à l'occasion. Cette première opération a vu la distribution de

1.000 lampes LED dans 14 circonscriptions de la wilaya d'Alger. L'opération sera généralisée sur tout le territoire national.