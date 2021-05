«Du franc CFA à l'ECO: quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest?», c'est le thème des états généraux de l'ECO qui vont se dérouler à Lomé, au Togo, du 26 au 28 mai prochains. Un nouvel épisode dans le long processus d'intégration économique et monétaire initié par les 15 pays de la Cédéao, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Plus de 200 participants y sont attendus. «L'objectif de ce colloque est d'effectuer une réflexion prospective et scientifique autour de la future monnaie communautaire», affirment les responsables de la faculté des sciences économiques et de gestion (Faseg) de l'université de Lomé, initiatrice de l'événement. Tandis que l'économiste et ancien ministre togolais de la Prospective et de l'Évaluation des politiques publiques, Kako Nubukpo a qualifié le franc CFA de «la monnaie de la servitude».