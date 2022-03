Une rencontre entre les hommes d'affaires d'Open Tunisia, forte de 70 opérateurs, et ceux de la Cgea (Confédération générale des entreprises algérienne) aura lieu lundi à l'hôtel Sofitel d'Alger. Cette rencontre se veut une occasion de booster les échanges bilatéraux multisectoriels entre les hommes d'affaires des deux pays, en adéquation avec la volonté exprimée par les gouvernements respectifs. Elle permettra, également, de découvrir l'ampleur des opportunités de partenariat entre la Tunisie et l'Algérie dans les secteurs suivants: agroalimentaire, bâtiment, énergies renouvelables, santé, enseignement supérieur, transport, architecture, industrie. L'objectif est de présenter le tissu économique des deux pays et de mettre en contact les entreprises participantes en vue de renforcer les liens de coopération et développer les échanges commerciaux entre les deux pays. Des rencontres B2B sont au programme.