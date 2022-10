Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de «décerner au défunt président américain, John Kennedy, la médaille des amis de la Révolution», a révélé le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, lors de la cérémonie d'inauguration d'une plaque commémorative en hommage à l'ami de la Révolution, John Kennedy, en reconnaissance à ses positions soutenant la Guerre de libération et l'indépendance de l'Algérie. Le ministre a fait savoir qu' «une cérémonie sera organisée prochainement pour la remise de cette médaille». Intervenant, l'ambassadrice des Etats-Unis à Alger, Mme Elizabeth Moore Aubin, a annoncé «l'ouverture prochaine d'un centre culturel américain dans la wilaya de Béchar à l'image des autres centres culturels répartis sur Alger, Oran, Ouargla et Constantine».