Dans l'intention d'inciter les citoyens hésitants à se faire vacciner, le ministère de la Santé et l'entreprise publique de téléphonie Mobilis ont annoncé un tirage au sort. À la clé de cette loterie: des billets permettant aux supporters désireux d'assister en personne aux rencontres de l'équipe d'Algérie de football à la coupe d'Afrique des nations (CAN) 2022. Dans un communiqué, l'EHS Salim Zemirli d'El-Harrach a révélé l'ouverture d'une campagne de vaccination en son sein. Celle-ci est consacrée à l'ensemble des supporters de l'équipe d'Algérie intéressés par cette loterie. Ces derniers doivent toutefois être âgés de 19 ans et plus. L'EHS Salim Zemirli a, par ailleurs, indiqué que toute personne ayant reçu ses deux injections doit notamment se rendre audit service de vaccination. Et cela afin de réaliser une troisième dose.