Sommé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de s'ouvrir sur l'Afrique, la compagnie nationale aérienne Air Algérie étend ses ailes. En effet, l'ouverture de lignes directes de transport aérien entre Alger et Nairobi est en préparation. C'est ce qu'a révélé le ministre des Affaires étrangères du Kenya, Alfred Mutua, au sortir de l'audience que lui a accordée, à Oran, en marge de la 9e Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Dans une déclaration à la presse, Alfred Mutua a fait savoir qu'un projet de jumelage entre les villes d'Oran et de Mombasa, est en préparation en plus des préparatifs pour l'ouverture de lignes directes de transport aérien entre les deux pays. En outre, il a souligné que le Kenya aspire également à attirer des opérateurs économiques algériens pour investir dans son pays. Il a également indiqué que le Kenya dispose de nombreux produits pouvant être exportés vers l'Algérie, tels que les viandes rouges, le lait, le café et le thé.