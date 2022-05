Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a passé en revue, dimanche, avec l'ambassadeur de la République d'Ethiopie en Algérie, Nebiat Gatachew, l'état des relations entre l'Algérie et l'Ethiopie. Une coopération tendant à s'élargir à plusieurs secteurs. En effet, les deux parties ont noté «l'importance d'établir une liaison aérienne directe entre Alger et Addis-Abeba» pour faciliter et promouvoir les échanges touristiques entre les deux pays. Dans ce sens, le diplomate éthiopien a plaidé pour l'ouverture d'une ligne aérienne Alger-Addis-Abeba. Un projet déjà soulevé en juin 2021 lorsque l'ambassade d'Éthiopie à Alger a organisé, à l'hôtel Radisson Blu, une séance de promotion touristique et culturelle de ce pays.