C'est une bien belle histoire que celle de cet animal secouru à Timgad. Une histoire comme on aimerait qu'il y en ait plus souvent. L'équipe de secouristes de l'unité secondaire de la Protection civile de Timgad a effectué, récemment, le sauvetage d'une hyène rayée prise dans une crevasse remplie d'eau. L'animal a été arraché à ce piège naturel pour retrouver la liberté, grâce aux bons soins des agents spécialisés dans ce genre d' opérations de sauvetage des animaux. L'animal a été aussitôt confié aux services des forêts qui l'ont transféré au parc animalier de Belezma, au coeur de la wilaya de Batna. C'est dans ce cadre naturel que l'hyène rayée vit en parfaite harmonie avec la nature, et qu'elle y bénéficie de la protection de la loi, des mesures strictes ayant été arrêtées afin de veiller à protéger cette espèce menacée par l'extinction, compte tenu de la multiplicité des menaces auxquelles les animaux sont malheureusement confrontés en permanence.