Il s'agit d'une première en France. La célébration du Nouvel An berbère sera bien particulière, cette année, en France. En effet, le 8 janvier prochain, un carnaval-défilé ludique, festif, familial ouvert à tous les citoyens, partira du square Georges-Brassens (place Jacques Marette) dans le 15e arrondissement pour se terminer place Slimane Azem dans le 14e et se déroulera dans le strict respect des gestes barrières. Apolitique, strictement laïc, cet événement historique exceptionnel à bien des égards est fondé sur la diversité, la tolérance et la paix.

Événement festif, ludique, tourné vers la diversité et la tolérance, «Paris - Yennayer 2022», marquera à sa façon le début de la nouvelle année en rassemblant les Berbères de France, de Navarre et d'ailleurs... Paris, première ville berbère au monde (par le nombre), revêtira ses plus beaux habits pour rassembler dans la joie et la bonne humeur, tous ceux qui souhaitent ouvrir dans la fraternité les portes de la nouvelle année. Yennayer est la fête d'Amanar, Dieu des saints de la mythologie berbère, l'équivalent de Janus, Dieu des saints et des portes de la mythologie romaine. Elle dure 3 jours: les préparatifs, le repas, les portes de la nouvelle année. Depuis près d'un siècle et demi, les populations d'origine berbère ont fait souche en France et à Paris particulièrement, où plusieurs dizaines de milliers de personnes contribuent à leur façon à faire battre le coeur palpitant de la ville Monde.