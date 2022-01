L'Ecole nationale supérieure agronomique (Ansa) d'Alger lance à la prochaine rentrée universitaire 2022-2023 une nouvelle formation d'ingénieur-master en agriculture de précision. Cette formation répartie en quatre semestres s'inscrit dans la dynamique actuelle de renforcement des capacités de l'Algérie dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et ce dans le cadre du partenariat de l'Ansa avec le projet Cupagis Erasmus Plus. Un projet appuyé par l'Union européenne qui contribue à la modernisation des systèmes d'enseignements supérieurs et au développement de nouveaux programmes d'éducation innovants.

La formation utilise les technologies innovantes telles que: les systèmes d'informations géographiques, la télédétection, l'intelligence artificielle et les capteurs aux sols.

Ce type de formation s'impose face à l'augmentation de la croissance démographique et de l'impact attendu des changements climatiques sur les systèmes productifs agricoles.

L'Algérie, dont la population devrait atteindre 51 millions en 2030 et plus de 60millions à l'horizon2050, devra assurer l'accroissement de sa production agricole tout en veillant à la gestion durable des ressources naturelles.