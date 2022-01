Après les enseignants, l'ambassade des États-Unis en Algérie initie une formation pour les journalistes algériens. C'est ce qu'annonce la représentation diplomatique sur sa page Facebook. Cette formation consiste, en fait, en une initiation et des cours en langue anglaise, précise la même source, qui souligne que les inscriptions sont ouvertes à tous les hommes et les femmes du métier. «Vous aimez le journalisme et souhaitez améliorer votre anglais? Venez suivre notre cours en ligne gratuit d'anglais pour le journalisme, l'inscription est ouverte à tous», peut-on lire, en effet, dans le post de la représentation diplomatique américaine. La même source précise que «dans ce cours, vous explorerez les médias imprimés et numériques tout en élargissant votre vocabulaire et en augmentant votre capacité à rechercher et à développer des actualités locales et mondiales». Une belle offre, en fait, qui ne pourra que susciter l'intérêt des journalistes algériens. Ces derniers en profiteront, en effet, certainement pour s'initier et améliorer leurs connaissances en anglais.