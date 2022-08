Une foire commerciale destinée à la vente d'articles et fournitures scolaires sera organisée dès le 15 du mois de septembre prochain à Tizi Ouzou. Une douzaine de fabricants locaux d'articles scolaires ainsi que certains commerçants grossistes représentants de maisons hors wilaya participeront à ce rendez-vous qui sera abrité par la salle omnisports Saïd Tazrouts, au chef-lieu de la wilaya.

Les participants seront sensibilisés à «vendre à des prix étudiés qui garantissent leurs bénéfices et qui prennent en considération le pouvoir d'achat des citoyens en cette occasion de grandes dépenses», a souligné Djamel Halit, de la direction locale du commerce. L'objectif de cette foire, en plus de permettre aux parents d'acquérir des produits sûrs et à des prix abordables, est aussi de lutter contre le commerce informel et de garantir la santé des enfants.