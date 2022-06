Contrairement aux orientations et instructions du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, certains établissements hospitaliers n’en font qu’à leurs têtes. En effet, très tôt dans la matinée du mardi 28, nous avons été surpris par le refus d’un médecin de garde aux urgences du CHU de Kouba de prendre en charge une enfant de 6 ans souffrant de maux abdominaux aigus. Les parents de la petite fille ont été orientés vers l’hôpital Nefissa Hamoud (ex- Parnet), doté d’une unité d’urgence pédiatrique. « Imaginez si ma fille présentait des complications sérieuses, quelle aurait été la situation ? N’est-ce pas là un cas de non-assistance à personne en danger ? », s’interroge le père de la fillette. Pourtant, le ministre de la Santé Benbouzid a été, on ne peut, plus clair à ce sujet. Les hôpitaux ne doivent refuser aucune admission, surtout s’il s’agit de personnes à prendre au niveau des urgences médico-chirurgicales. Qui rendra des comptes dans ce cas-là ?