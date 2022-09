Un «dysfonctionnement», peut-être causé par une erreur humaine, a fait perdre la semaine dernière quelque 60 millions d'euros à Electricité de Strasbourg (ES, est), filiale d'Electricité de France (EDF), lors d'une vente «erronée» de quantités colossales d'électricité sur le marché, a-t-on appris lundi auprès de l'entreprise. L'opérateur a vendu sur les marchés, en deux fois, de l'électricité qu'il n'avait pas, et qu'il a donc dû racheter au prix fort... forçant le gestionnaire du réseau électrique à solliciter en urgence des pays voisins pour éventuellement parer à des coupures.»On a opéré sur les marchés de façon erronée des ordres pour des quantités inhabituelles», a expliqué Frédéric Thiry, directeur de la communication d'ES, une entreprise locale de distribution, filiale à 89% d'EDF. Selon les premiers éléments de l'enquête interne, «un dysfonctionnement du système d'information» est à l'origine de cet incident détecté le 7 septembre, même si l'entreprise n'exclut pas non plus qu'une «erreur humaine soit à l'origine d'un emballement informatique».