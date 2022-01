Le ministre des Transports, Aïssa Bekkai, a présidé,lundi, l'Assemblée générale extraordinaire du Groupe algérien de transport maritime (Gatma).

Lors de cette assemblée, le ministre a procédé à quelques changements dans la composition des membres du conseil d'administration. Il a ainsi nommé Nadia Rabia en qualité de P-DG du Gatma, indique un communiqué. Le ministre a saisi, par ailleurs, l'occasion pour donner des instructions relatives à l'amélioration du rendement à même de faire du Gatma une entreprise économique par excellence, qui ne dépend plus des aides du Trésor public. Il a, également, insisté sur la rationalisation des dépenses et l'exploitation des capacités et des moyens à bon escient.

Dans le même sillage, le ministre a appelé à acquérir un quota du mouvement des marchandises en provenance et à destination de l'Algérie, dont «les entreprises étrangères se taillent la part du lion».