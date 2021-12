Cinquante-huit personnalités issues de l'immigration ou des Outre-mer figurent dans l'exposition gratuite, du 1er décembre au 17 janvier au musée de l'Homme, à Paris. Son titre, «Portraits de France» consacre 318 noms témoins de la «diversité». Parmi ces 318 personnalités, dont les portraits défilent sur des écrans, les concepteurs ont sélectionné 29 hommes et 29 femmes, entre 1791 et 2021. Outre de nombreux portraits ou photos d'époque, comme ceux de Raza Roustam, dit «Roustan», né en Géorgie, Jean-Baptiste Belley, ancien esclave et premier député noir à la Convention, l'exposition présente une série d'objets liés à ces multiples parcours. Au fil de 12 périodes chronologiques, on peut voir un exemplaire du prix Nobel de chimie de Marie Curie, le maillot 71 du marathonien Ahmed Boughera El Ouafi, médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam, né en Algérie et mort dans la pauvreté en région parisienne.

Pour Clemente-Ruiz, responsable des expositions du musée de l'Homme, «aujourd'hui, il y a tellement de débats sur: ‘'Qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est qu'être français'', remonter avec cette profondeur historique sur 230 ans et voir que la France a toujours été multiple, diverse et riche de cette diversité, c'était important».