Depuis le lancement de l'exploitation artisanale de l'or, quelque 21.812 tonnes de minerais aurifères ont été livrées au comptoir de l'Enor et 137,9 kg d'or produits. C'est ce qui est indiqué dans le document portant «Déclaration de politique générale du gouvernement» qui sera présentée devant le Parlement le 3 octobre prochain. Ce document couvre la période allant de septembre 2021 à août 2022. Selon la même source, l'exploitation artisanale de l'or a été lancée au niveau des wilayas de Tamanrasset, In Guezzam et Djanet. Il est avancé qu'à ce jour, sur les 222 permis octroyés par l'Agence nationale des activités minières (Anam), 168 permis ont été retirés par les micro-entreprises, soit un taux de 61% des permis octroyés.